МИД КНР: США раздувают тему угрозы со стороны Китая и РФ для поддержания своей гегемонии

ПЕКИН, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство США раздувает тему так называемой китайской и российской угрозы для поддержания своей мировой гегемонии и противостояния тенденциям мира к многополярности. Как отметил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, попытки вбить клин между Китаем и Россией обречены на провал.

"Любые попытки вбить клин между Китаем и Россией не принесут результата. Вне зависимости от того, идет ли речь о китайской угрозе или российской угрозе, все это лишь попытка США найти предлог для поддержания своей гегемонии и противодействия мировым тенденциям к многополярности", - указал он.

Он отметил, что российско-китайские отношения стратегического партнерства и сотрудничества выступают опорой глобального мира и стабильности. Как указал дипломат, суть этих отношений "не изменится под действием внешних факторов".

"Кому действительно стоит измениться, так это США. Если американская сторона не откажется от мышления эпохи холодной войны и ментальности доминирования, то это может быть очень опасным", - резюмировал он.

Президент России Владимир Путин, выступая во вторник на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ капитала "Россия зовет!", заявил о том, что Москву не беспокоит рост военного потенциала Китая, с которым у нее высочайший уровень отношений. Глава государства также подчеркнул, что не будет руководствоваться интересами третьих стран, выстраивая отношения с КНР.