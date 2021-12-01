Талибы разгромили банду, похищавшую людей на востоке Афганистана

ТАСС, 1 декабря. Силовики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ликвидировали по меньшей мере двух членов вооруженной банды, занимавшейся похищением людей в городе Джелалабад, столице восточной провинции Нангархар.

Как сообщает в среду агентство "Синьхуа" со ссылкой на сформированное талибами Главное управление разведки, банда была уничтожена в ходе операции спецназа.

"Спецназ провел в Джелалабаде операцию против банды похитителей людей. В результате нее были убиты двое членов преступной группы, в том числе ее главарь Тарик Джамиль", - приводит агентство заявление силовиков.

Силы безопасности арестовали одного из участников банды, на месте, где скрывались преступники, было изъято оружие и боеприпасы. Оно использовалось бандитами при похищении людей ради выкупа в Джелалабаде и различных районах провинции Нангархар, а также при совершении других уголовных преступлений.