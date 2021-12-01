Правительство Украины увеличило в проекте госбюджета-2022 расходы на оборону на $137 млн

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины увеличил в доработанном проекте государственного бюджета на 2022 год расходы на национальную безопасность и оборону почти на 3,7 млрд гривен ($137 млн), до 323,138 млрд гривен (примерно $12 млрд), или 6% ВВП. Об этом свидетельствуют изменения в законопроекте о госбюджете-2022 на сайте парламента ко второму чтению, обнародованные в среду.

"При доработке законопроекта ко второму чтению расходы общего фонда на национальную безопасность и оборону увеличены на 3,699 млрд гривен", - отмечается в пояснительной записке.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием, заявил, что "впервые в истории независимости Украины на финансирование сферы безопасности и обороны в 2022 году будет выделено 320 млрд гривен". По его словам, на Украине впервые будут запущены "комплексная ракетная программа, программа возобновления украинского флота, программа создания кибервойск". Кроме того, по словам Зеленского, "впервые за период независимости государство строит самолеты "Антонов" Ан-178 для своей армии", начинается строительство военного завода по производству беспилотников. Зеленский сравнил военный бюджет с 2018 годом при президенте Петре Порошенко, когда на финансирование сектора обороны и безопасности было выделено 191,7 млрд гривен ($7 млрд).

В ноябре Верховная рада завершила рассмотрение более 3 тыс. поправок к проекту государственного бюджета на 2022 год и утвердила постановление, которым документ был принят в первом чтении. Согласно проекту, дефицит госбюджета заложен на уровне 3,5% ВВП, рост ВВП - на уровне 3,8%, инфляция - 6,2%.