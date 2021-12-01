В Турции заявили, что Анкара и Москва могут вместе решать глобальные задачи

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Турция и Россия могут стать примером межпарламентского сотрудничества ради решения глобальных задач. Об этом в среду в рамках международной межпартийной видеоконференции на тему "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение" заявил зампред Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Бинали Йылдырым.

"Наша партия и "Единая Россия" могут работать вместе, чтобы создать эффективный многополярный мир. Турция и Россия не только соседи, но и две региональные мировые державы, и наш диалог и сотрудничество играют важную роль для двусторонних отношений, а также для решения глобальных задач. Я верю, что международные проблемы можно решить через межпарламентское сотрудничество. Мы можем вести за собой и показывать пример такого межпарламентского партнерства", - сказал он.

Йылдырым отметил, что "диалог и сотрудничество Турции и России вносят вклад в региональную стабильность, и подтверждением этому является взаимодействие в Закавказье и в Сирии".

"На двустороннем уровне мы можем получать конкретные результаты в энергетике, торговле, экономике, туризме. Газопровод "Турецкий поток" и АЭС "Аккую" являются примерами этого", - сказал он. Зампред ПСР сообщил, что "11 марта 2022 года республика организует в Анталье второй Дипломатический форум и надеется видеть там российскую сторону".

Йылдырым поздравил "Единую Россию" с 20-летним юбилеем со дня основания партии. "Так вышло, что наша партия также основана в 2001 году, в начале XXI века. Мы стали свидетелями многих непредсказуемых событий в регионе и на международной арене. XXI век - это эпоха перемен и сложных задач, которые основываются на социально-экономических аспектах. Это неравенство, терроризм, миграция, изменение климата, ослабление международных организаций, выхолащивание многополярной системы", - отметил он.

Йылдырым также передал соболезнования в связи с трагедией на шахте "Листвяжная". "Я хотел бы передать соболезнования в связи с трагедией на Кузбассе. Мы скорбим в связи с гибелью горняков на шахте", - сказал он. ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром 25 ноября. В результате инцидента 51 человек погиб, в их числе пять горноспасателей.