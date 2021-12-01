Генпрокуратура Латвии просит Сейм выдать депутата для уголовного преследования за шпионаж

РИГА, 1 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Латвии обратилась в Сейм (парламент) республики с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Яниса Адамсонса, который был задержан Службой государственной безопасности (СГБ) по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом в среду сообщает местное агентство LETA.

Как подтвердил агентству прокурор Юрис Лочмелис, в его делопроизводстве находится уголовное дело, которое он получил от СГБ с просьбой начать уголовное преследование в отношении Адамсонса и еще одного лица. С учетом того, что в Сейме еще не рассматривалось ходатайство о выдаче Адамсонса для уголовного преследования, прокурор не стал называть статью или статьи Уголовного закона Латвии, по которым предлагается выдвинуть обвинения депутату.