Блинкен заявил, что рассчитывает провести 2 декабря личные встречи с Лавровым и Кулебой

РИГА, 1 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает в четверг, 2 декабря, на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме провести личные встречи с главами МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой.

"Мои консультации [касательно ситуации вокруг Украины] продолжатся завтра на встрече министров иностранных дел ОБСЕ, где я также встречусь с украинским министром иностранных дел Кулебой и российским министром иностранных дел Лавровым", - сказал шеф американской дипломатии в среду в Риге на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО.

Блинкен утверждает, что РФ готовит планы военных операций и дестабилизации Украины изнутри. "Мы глубоко обеспокоены свидетельствами того, что Россия подготовила планы значительных агрессивных шагов в отношении Украины. Эти планы включают в себя усилия, направленные на дестабилизацию Украины изнутри, а также широкомасштабные военные операции", - заявил он.

США призывают Украину проявлять сдержанность в нынешней ситуации с Россией, сказал Блинкен. "США по-прежнему непоколебимы в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также привержены нашему партнерству в области безопасности с Украиной", - сказал он.

Он также заявил, что США введут действенные санкции против РФ, если та вторгнется на Украину. "Мы ясно дали понять Кремлю, что будем реагировать решительно, в том числе путем принятия ряда чрезвычайно действенных мер в сфере экономики, от которых мы в прошлом воздерживались", - сказал он.

По словам Блинкена, о деталях возможных ограничений Вашингтон намерен заранее проинформировать Москву.

США считают, что нынешнюю ситуацию вокруг Украины можно решить дипломатическим путем, и не стремятся к конфликту. "Дипломатия является единственным ответственным способом разрешить этот потенциальный конфликт", - заявил Блинкен. "Мы продолжаем считать, что существует дипломатический путь и что это определенно предпочтительный путь. Мы точно не стремимся к конфликту", - сообщил глава американской дипломатии.