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Президент Вьетнама передал Матвиенко приглашение посетить страну в 2022 году

В следующем году будет отмечаться 10-летие всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и Вьетнамом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в среду на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко передал ей приглашение председателя Нацсобрания (парламента) Выонг Динь Хюэ посетить страну с официальным визитом в 2022 году.

"Пользуясь случаем, хотел бы передать вам приглашение от председателя Нацсобрания Вьетнама посетить Вьетнам с официальным визитом в следующем году. Просто хочу отметить, что в следующем году мы будем отмечать 10-летие всеобъемлющего стратегического партнерства [между РФ и Вьетнамом]", - сказал он.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияВьетнам
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