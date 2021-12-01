Президент Вьетнама заявил о готовности способствовать активизации партнерства РФ с АСЕАН

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вьетнам готов оказать помощь в активизации партнерства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и России. Об этом в среду заявил президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Мы готовы быть связующим мостом для активизации стратегического партнерства между АСЕАН и Россией", - сказал он. "Мы последовательно считаем Россию одним из первостепенных партнеров в своей внешней политике и желаем, чтобы голос России стал более весомым в регионе", - добавил президент Вьетнама.

Он также подчеркнул важность сотрудничества России и Вьетнама в нефтегазовой отрасли. "Это опора среди разных сфер сотрудничества, и Вьетнам всегда создает благоприятные условия российским нефтегазовым предприятиям, чтобы они успешно работали у нас на континентальном шельфе и на море Вьетнама в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года", - отметил Нгуен Суан Фук.

Кроме того, президент Вьетнама упомянул о желании активизировать российско-вьетнамское сотрудничество в области образования, культуры и туризма.