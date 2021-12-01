В офисе Генсека ООН прокомментировали слова Лукашенко о принадлежности Крыма

ООН, 1 декабря. /ТАСС/. ООН определяет свои подходы к Крыму на основе голосования стран по соответствующим резолюциям в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Крым после референдума в 2014 году де-юре стал российским.

"Позиция ООН относительно Крыма определяется соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН. Решение о том, хотят ли они поменять свою позицию в последующих резолюциях, остается за странами, представленными на Генеральной Ассамблее", - сказал он, отвечая на вопрос, следует ли Белоруссии уведомить секретариат всемирной организации о заявленной Лукашенко позиции по Крыму.

Хак не стал отвечать на уточняющий вопрос, предусмотрена ли в рамках ООН процедура признания изменения принадлежности той или иной территории.

Украина на протяжении последних лет вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о милитаризации Крыма и правах человека в Крыму. Они обычно принимаются большинством голосов, но юридически обязывающими не являются. Россия, Белоруссия и ряд других стран традиционно выступают против. В этом году Украина также внесла аналогичные проекты резолюций, ранее они были одобрены соответствующими комитетами ГА ООН. Как ожидается, голосование по ним в Генеральной Ассамблее состоится в первой половине декабря. Белоруссия при рассмотрении проектов резолюций выступила против них.