В парламенте заявили, что отстранивший Хафтара от выборов суд не имел на это компетенции

КАИР, 1 декабря. /ТАСС/. Один из судов Ливии, который исключил фельдмаршала Халифу Хафтара из списков кандидатов на запланированных на 24 декабря выборах президента, не имел на это никакой компетенции. Об этом заявил в среду ТАСС источник в Палате представителей (ПП, избранный парламент) страны.

Во вторник поступила информация, что суд первой инстанции ливийского города Эз-Завия (на побережье Средиземного моря в 50 км от столицы) постановил исключить из списка претендентов Хафтара. В частности, об этом сообщал лояльный исламистам телеканал Libya Al Ahrar со ссылкой на одного из адвокатов, подавших апелляцию против командовавшего до выдвижения на выборах Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала.

Хафтар подавал бумаги на регистрацию в Бенгази, однако вердикт о его исключении из президентской гонки был принят судом другого города, где также сильны позиции его противников.

"Одобрение апелляции против кандидатуры Халифы Хафтара в суде Эз-Завии не имеет правовых оснований, поскольку данный судебный орган некомпетентен рассматривать его, - сказал собеседник агентства. - Исполнительный регламент статьи 5 закона о выборах президента предусматривает, что протесты должны подаваться в суд первой инстанции по округу кандидата, поэтому подобная апелляция может быть представлена только в Бенгази".

Ранее появлялись сведения о том, что против фельдмаршала уже регистрировались судебные протесты в Бенгази, однако все они были отклонены. Между тем 25 ноября военный трибунал Мисураты заочно приговорил фельдмаршала к смертной казни за удары по расположенному в нем военному колледжу в 2019 году во время наступления ЛНА на Триполи. Имел ли данный орган право рассматривать такое дело и выносить подобные вердикты, пока не ясно.