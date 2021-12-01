В центре Киева проходит митинг "Защити Украину - останови переворот"

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч человек в центре Киева проводят акцию "Защити Украину - останови переворот". Как передает корреспондент ТАСС с места событий, митингующие спели гимн Украины, после чего начались выступления организаторов митинга - представителей объединения общественных организаций "Движение сопротивления капитуляции".

Первые ораторы обвинили власть в бездействии относительно "угрозы" со стороны России и в коррупции. Выступающие также требуют отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Митинг проходит на площади Независимости (Майдане Незалежности) и ближайших улицах, где зимой 2013-2014 года прошли акции протеста и погибли демонстранты. Возле сцены находятся общественные активисты, а также участники так называемой революции достоинства, которая закончилась госпереворотом на Украине.

Въезд в центральную часть Киева и, в частности, в правительственный квартал, перекрыт. Порядок охраняют бойцы Нацгвардии и полицейские. Здесь выборочно осматривают личные вещи участников акции. На прилегающих к Крещатику и площади Независимости улицах много машин полиции, автозаков. Здесь также дежурят машины скорой помощи.

Как объявили участники акции, после митинга они направятся к офису президента, который находится в нескольких сотнях метров от площади Независимости.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о том, что в стране 1 декабря готовится государственный переворот и что в него пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова. По словам Зеленского, вывод о том, что его хотят свергнуть, он сделал на основе аудиозаписи разговора, на которой якобы представители России и Украины обсуждают план переворота на Украине. Он не уточнил, кто именно принимал участие в этом разговоре, и кто передал ему эту аудиозапись. Зеленский утверждает, что в этой беседе говорилось, что "общество готово" к перевороту, а "Ахметов готов включиться в вопрос смены действующего президента".