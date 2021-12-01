США намерены обсуждать со стратегическими соперниками укрепление стабильности в космосе

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены обсуждать со своими стратегическими соперниками способы укрепления стабильности в космическом пространстве. Об этом говорится в новой концепции приоритетов США в космосе, которую представит в среду на первом при нынешней администрации заседании межведомственного Национального совета по космосу вице-президент США Камала Харрис.

"Усиливающееся стратегическое соперничество представляет серьезную угрозу для интересов США в сфере национальной безопасности, в том числе в космосе", - отмечается в документе, текст которого распространила пресс-служба Белого дома. "Чтобы сдержать агрессию, направленную против интересов США, их союзников и партнеров таким образом, чтобы это способствовало стратегической стабильности, Соединенные Штаты активизируют переход к более устойчивой расстановке сил в сфере национальной безопасности в космосе и укрепят свои возможности фиксировать враждебные действия в космосе и устанавливать, кто за ними стоит", - говорится в нем. "Соединенные Штаты также предпримут меры для защиты своих вооруженных сил от угроз, возникающих за счет использования космического пространства", - подчеркивается в документе.

"Соединенные Штаты также будут дипломатически взаимодействовать со стратегическими соперниками с целью укрепить стабильность в космическом пространстве", - отмечается в новой концепции.