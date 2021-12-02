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США и ЕС опубликуют большое совместное заявление по итогам встречи по КНР

Предполагается, что стороны обсудят экономические вопросы и вопросы безопасности, многосторонний подход, права человека и темы, где возможно взаимовыгодное сотрудничество США, ЕС и Китая

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Евросоюз опубликуют большое совместное заявление по итогам встречи высокого уровня по КНР. Об этом в среду сообщил представитель высокого ранга Госдепартамента в ходе телефонного брифинга, посвященного предстоящим переговорам США и ЕС по отношениям с Китаем.

"По итогам сессии будет совместное заявление, мы ожидаем, что оно будет энергичным и будет покрывать большой круг тем, более широкий и детализированный, чем прошлое заявление в мае", - сказал он. Вести встречу, которая начнется в четверг в Вашингтоне, будут генсек внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино и замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Это будет вторая такая встреча высокого уровня между США и ЕС, первая прошла в мае в Брюсселе.

Предполагается, что стороны обсудят экономические вопросы и вопросы безопасности, многосторонний подход, права человека и темы, где возможно взаимовыгодное сотрудничество США, ЕС и Китая, например, борьба с изменением климата. Представитель Госдепа уточнил, что на встрече будет обсуждаться ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг Тайваня, а также тема торговли, в том числе китайская инициатива "Один пояс - один путь". Он добавил, что между Вашингтоном и Брюсселем существует все больше точек "сближения" по тому, как вести отношения с Пекином.

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