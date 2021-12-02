Президент САДР: конфликт в Западной Сахаре надо разрешить под эгидой ООН или Афросоюза

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Конфликт в Западной Сахаре должен быть урегулирован под эгидой ООН или Африканского союза (АС). Об этом, как передает в среду информационное агентство Algeria Press Service , заявил президент Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) Брахим Гали.

"Сахарская сторона готова вернуться к переговорам при условии реализации международных гарантий, которые обеспечат сахарскому народу его право на самоопределение, - отметил он. - Сахарская сторона может пойти на урегулирование вопроса о конфликте в Западной Сахаре путем организации переговоров между двумя сторонами конфликта - Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО - под эгидой Африканского союза (АС) с целью достижения урегулирования, которое позволило бы региону жить в мире и привело бы к выводу оккупантом своих войск с сахарских территорий".

"Марокканскому оккупанту предоставляется выбор: урегулирование, за которое выступает ООН, на основе организации референдума о самоопределении или решение путем переговоров, за которое выступает АС", - подчеркнул Гали. "Необходимо активизировать переговоры между двумя сторонами конфликта и заставить сторону, которая упрямствует, сотрудничать с международным сообществом", - продолжал он.

По мнению президента САДР, личный посланник генерального секретаря ООН по Западной Сахаре Стаффан де Мистура "сталкивается с трудностями при выполнении своих обязанностей, поскольку Совет Безопасности ООН управляет конфликтом вместо того, чтобы найти его решение".

"Сахарская сторона надеется, что СБ ООН поддержит нового личного посланника, чтобы оказать давление на оккупанта, который продолжает выступать против решений международного права", - подытожил Гали.

Вовлечь в переговоры Францию

"Мир и международное сообщество признают, что в конфликте в Западной Сахаре есть две стороны, а именно Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО. Алжир и Мавритания - всего лишь два государства-наблюдателя", - отметил он.

"Будучи соседней и союзной страной, Алжир не скрывает своей поддержки Западной Сахары. Так же, как он публично поддерживал освободительные движения в Африке и во всем мире, например в Восточном Тиморе, Намибии, Мозамбике, Анголе, ЮАР и Палестине", - продолжал Гали.

"Поскольку Марокко хочет вовлечь Алжир в переговоры по урегулированию конфликта в Западной Сахаре, сахарская сторона призывает вовлечь Францию в эти переговоры, учитывая поддержку Парижем расширения марокканской оккупации и использование им вето против принятия резолюций СБ ООН в отношении упорства Марокко", - заявил он.

Длительный конфликт

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил САДР и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.