Будущая глава МИД ФРГ выступила за активное участие страны в вопросах ядерного разоружения

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Сопредседатель германской партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок, которая, вероятно, станет новым главой МИД ФРГ, выступила за ядерное разоружение для обеспечения глобальной безопасности, при этом отметив, что Германия планирует принимать активное участие в этой области. Такое мнение она высказала в опубликованном в четверг интервью газете Die Tageszeitung.

"Именно вопрос о ядерном оружии дает понять, что в будущем мы снова будем проводить активную внешнюю политику Германии, которая сталкивается с дилеммами мировой политики", - отметила Бербок. Вместе с тем она добавила, что ФРГ придерживается своих обязательств в рамках НАТО и ЕС, а также в отношении ядерного участия. "Однако в перспективе мы сделаем мир более безопасным только в том случае, если придем к сокращению ядерного оружия. Вот почему мы как будущее правительство хотим поддержать переговоры о разоружении между США и Россией и конструктивно следим за содержанием Договора о запрещении ядерного оружия в качестве наблюдателей", - подчеркнула сопредседатель "зеленых".

Кроме того, она заметила, что, поскольку на международном уровне объявлены переговоры о разоружении в течение следующих нескольких лет, "Германия хочет воспользоваться этой возможностью не только пассивно, но и внося свой вклад". "Но это всегда должно выполняться в координации с нашими союзниками, особенно нашими партнерами в Центральной и Восточной Европе", - резюмировала Бербок. Она также акцентировала внимание на необходимости серьезно относиться к законным интересам безопасности, особенно государств Центральной и Восточной Европы. "Односторонними шагами мы не способствуем их безопасности. Поэтому мы будем участвовать в международных политических дискуссиях по разоружению в тесной координации с нашими партнерами", - заключила сопредседатель "зеленых".

Согласно соглашению, заключенному новой правящей коалицией ФРГ в составе Социал-демократической партии Германии, "зеленых" и либеральной Свободной демократической партии, целью страны остается свободный от ядерного оружия мир и тем самым свободная от ядерного оружия Германия. "Мы настоятельно выступаем за заключение соглашения, продлевающего Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, которое бы включало в себя наряду с новыми стратегическими атомными боевыми системами и системы малой и средней дальности", - говорится в тексте.

По итогам саммита, прошедшего 16 июня в Женеве, лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились восстановить диалог о стратегической стабильности. С тех пор состоялось уже два раунда переговоров по данному вопросу. Замглавы МИД России Сергей Рябков на открытии пленарного заседания Режима контроля за ракетной технологией в Сочи заявил, что позитивным примером на этом направлении российско-американских отношений является Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который в начале года был продлен на пять лет - до 5 февраля 2026 года.