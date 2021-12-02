Минобороны Казахстана начало проверку массовой самовольной отлучки в военном вузе Алма-Аты

НУР-СУЛТАН, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Казахстана начало расследование по факту массового самовольного оставления части курсантами Военного института сухопутных войск в Алма-Ате. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"1 декабря после 18:00 (15:00 мск) 210 курсантов четвертого курса Военного института сухопутных войск самовольно оставили учебное заведение", - говорится в сообщении. По словам начальника института генерал-майора Дулата Адырбекова, причиной этого стало несогласие с кадровыми назначениями. Ранее на факультете произошла смена начальника, а курсанты просят вернуть прежнего командира.

Как отметили в Минобороны, с 09:00 (06:00 мск) четверга все курсанты находятся на занятиях. Их родители оповещены о случившемся.

"По данному факту проводится расследование комиссией министерства обороны под руководством заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова", - указали в пресс-службе.