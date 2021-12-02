Талибы считают несправедливой позицию ООН по вопросу о новом постпреде Афганистана

ТЕГЕРАН, 2 декабря. /ТАСС/. Решение ООН отложить рассмотрение вопроса о представителе захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) при всемирной организации является несправедливым. Об этом заявил в четверг Мохаммад Сохаил Шахин, выдвинутый радикалами кандидатом на должность афганского постпреда при ООН.

1 декабря аккредитационный комитет ООН (также называемый комитетом по проверке полномочий) отложил решение вопроса о представителях Афганистана и Мьянмы во всемирной организации, сообщила председатель комитета, постоянный представитель Швеции при ООН Анна-Карин Энестрем. Следующая встреча пока не намечена.

"Специальный комитет ООН постановил, что место Афганистана в Генеральной Ассамблее ООН пока не должно передаваться новому правительству", - написал Шахин в Twitter. Это решение, отметил он, "не основано на справедливости, поскольку лишает афганский народ его законных прав".

Шахин выразил надежду, что в ближайшем будущем дипломат, назначенный новыми афганскими властями, получит право представлять страну в ООН. По его мнению, это позволит "более эффективно и действенно" решать проблемы афганского народа, а также даст талибам возможность "позитивно взаимодействовать" с международным сообществом.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признала ни одна страна.