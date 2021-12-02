МИД КНР: договор Китая и РФ о пусках ракет обеспечит стратегическую стабильность в мире

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Продление межправительственного соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей между Россией и Китаем будет способствовать поддержанию глобальной стратегической стабильности. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Продление данного соглашения свидетельствует о высоком уровне китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху и подтверждает твердую решимость наших стран совместными усилиями содействовать поддержанию глобальной стратегической стабильности", - заявил он на брифинге.

Китайский дипломат уточнил, что продление этого договора станет "важным вкладом Китая и России в укрепление международной системы по контролю над вооружениями, в обеспечение всеобщего мира и безопасности".

Как сообщил в ноябре министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с главой военного ведомства КНР Вэй Фэнхэ, межправительственное соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей между Россией и Китаем продлевается. Решение вступило в силу 1 декабря, соответствующие договоренности будут действовать до 16 декабря 2030 года.