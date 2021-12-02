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Артиллерийские подразделения Украины провели учения возле границы с Крымом

Они прошли на одном из полигонов в Херсонской области

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Украинские артиллерийские подразделения провели учения на одном из полигонов в Херсонской области, который находится вблизи российско-украинской границы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба командования силовой операции Украины в Донбассе.

"На одном из военных полигонов Херсонской области, вблизи административной границы временно оккупированной территории АР Крым (Киев отказывается признавать воссоединение Крыма и России - прим. ТАСС), началась тактическая подготовка артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки южных войск", - говорится в сообщении на странице командования в Facebook.

По словам командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, подготовка артиллеристов направлена на повышение уровня профессионализма личного состава, а также отработку взаимодействия с другими подразделениями и новых тактических приемов.

В конце ноября также у границы с Крымом командование Вооруженных сил Украины уже проводило батальонное тактическое учение со стрельбой. В нем участвовал батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и вертолетами.

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