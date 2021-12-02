Премьер Израиля призвал прервать переговоры с Ираном из-за "ядерного шантажа"

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал в четверг к немедленному прекращению переговоров с Ираном, так как Тегеран, по его словам, применяет "ядерный шантаж" в качестве переговорной тактики. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном после появления информации об обогащении урана на иранском объекте в Фордо до 20%, сообщила канцелярия израильского премьера.

"Премьер-министр Беннет разговаривал с госсекретарем США Блинкеном 2 декабря. Беседа была в основном посвящена иранской ядерной программе, и госсекретарь Блинкен сообщил премьер-министру Беннету о ходе переговоров в Вене между Ираном и мировыми державами. Премьер-министр особо отметил выпущенный после начала переговоров [в Вене по иранской ядерной программе] отчет МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии), согласно которому Иран приступил к обогащению урана до 20% на центрифугах нового поколения на объекте в Фордо. Премьер-министр добавил, что Иран использует ядерный шантаж как тактику на переговорах и ответом на это должны быть немедленное прекращение переговоров и конкретные шаги со стороны мировых держав", - говорится в заявлении.

Как сообщило агентство Reuters, МАГАТЭ подтвердило, что в Фордо для обогащения урана до 20% в каскад из 166 центрифуг IR-6 загрузили гексафторид урана, обогащенный до 5%. Разрешенный в соответствии с иранской ядерной сделкой 2015 года (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) уровень обогащения урана в Иране не должен превышать 3,67%.

В 2020 году Иран обогащал уран до 4,5%. Иран начал обогащение урана до 60% в ответ на диверсию на ядерном объекте в городе Натанз 11 апреля, которую, по версии Тегерана, совершил Израиль. Представители иранских властей неоднократно заявляли, что обогащение осуществляется в мирных целях и под надзором МАГАТЭ.

Седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе возобновился 29 ноября в Вене после перерыва в июне этого года.