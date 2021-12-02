Боррель в короткой беседе с Лавровым на полях СМИД ОБСЕ затронул ситуацию на Украине и заявил о неприемлемости любой агрессии - представитель.
Боррель в короткой беседе с Лавровым затронул ситуацию на Украине
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Депутаты РФ и Белоруссии призвали дать оценку эскалации Западом миграционного кризиса
В заявлении Парламентского собрания Союзного государства отмечается, что Евросоюз вместо конструктивного взаимодействия с Белоруссией "фактически устранился от решения проблемы"
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