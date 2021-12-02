{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Боррель в короткой беседе с Лавровым затронул ситуацию на Украине

Боррель в короткой беседе с Лавровым на полях СМИД ОБСЕ затронул ситуацию на Украине и заявил о неприемлемости любой агрессии - представитель.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Депутаты РФ и Белоруссии призвали дать оценку эскалации Западом миграционного кризиса
В заявлении Парламентского собрания Союзного государства отмечается, что Евросоюз вместо конструктивного взаимодействия с Белоруссией "фактически устранился от решения проблемы"
Читать полностью