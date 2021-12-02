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Кризис на Украине
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Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины в Брюсселе 13 декабря

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Главы МИД ЕС 13 декабря обсудят ситуацию вокруг Украины на встрече в Брюсселе, включая возможное ужесточение санкций против России в случае некой "агрессии". Об этом заявил в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе. Он также напомнил, что Украина "не является страной - кандидатом на вступление в ЕС", она лишь "важный партнер Евросоюза".

"ЕС будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, и с весны мы работаем над тем, как укрепить устойчивость Украины во многих сферах. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече министров иностранных дел стран ЕС", - заявил он, подчеркнув, что министры также затронут тему возможного "усиления существующих санкций против России" в случае агрессии против Украины.

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