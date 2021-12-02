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Госсекретарь США считает, что Белоруссия продолжает нарушать международное право

Энтони Блинкен, в частности, призвал Минск "освободить всех политических заключенных" и "отказаться от использования мигрантов в качестве оружия"

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Белоруссии по-прежнему нарушают нормы международного права, включая свои обязательства в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С таким утверждением выступил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Белоруссия продолжает нарушать международное право и свои обязательства в рамках ОБСЕ. Мы вновь призываем Минск прекратить преследования, освободить всех политических заключенных, прислушаться к требованиям общественности о свободных и честных выборах и отказаться от использования мигрантов в качестве оружия", - сказал он.

Блинкен отметил, что в некоторых странах - членах ОБСЕ не соблюдаются демократические ценности и принцип верховенства закона.

Теги
БелоруссияСШАБлинкен, Энтони
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