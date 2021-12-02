США надеются на работу с Россией для урегулирования в Карабахе

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. США рассчитывают на совместную работу с другими странами, включая Россию, для урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил в четверг американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"И мы настоятельно призываем их [Азербайджан и Армению] добиться прогресса в гуманитарных вопросах <...> с привлечением к ответственности виновных. Я надеюсь, что в этом вопросе мы все сможем работать вместе, включая Россию, чтобы и дальше добиваться прогресса", - заявил он.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства США выступил с утверждением, будто Россия каким-то образом не соблюдает условия перемирия в Донбассе.

"Есть ряд обязательств, которые обе стороны взяли на себя по минским соглашениям. Прекращение огня не выполняется Россией, вывоз тяжелого вооружения не выполняется Россией , - отметил он. - Чтобы танцевать танго, нужны двое, и если наши российские друзья готовы выполнять свои обязательства, как и наши украинские друзья, то мы полностью поддержим их".

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия и США подтвердили приверженность принципам ОБСЕ, но совершенно очевидно, что стороны трактуют их по-разному.