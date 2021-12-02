В Минске сообщили, что не обсуждают с Москвой формирование союзного парламента

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и Россия не обсуждают формирование союзного парламента и введение единой валюты. Об этом заявил в четверг журналистам председатель Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко по итогам заседания сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

"Какого-то разговора о союзном парламенте, о единой валюте мы не вели. Работать будем под разными флагами на основе равных прав и обязанностей", - отметил спикер нижней палаты белорусского парламента.

Андрейченко напомнил, что ранее президенты Белоруссии и России приняли решение о разработке основных направлений по реализации положений Договора о создании Союзного государства. "Экспертами основные положения разработаны. Мы их сегодня рассмотрели на заседании Парламентского собрания", - сказал Андрейченко. "Если кратко говорить, то основу этого составляют равные права для субъектов хозяйствования, прозрачность в передвижении товаров. Здесь отсутствует какая бы то ни было политика", - уточнил спикер.