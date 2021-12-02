Глава британского МИД надеется на продуктивный диалог с РФ по вопросам внешней политики

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс надеется на продолжение открытого и продуктивного диалога с Россией по ключевым внешнеполитическим вопросам. Об этом говорится в заявлении, распространенном Форин оффисом после состоявшейся в четверг в Стокгольме встречи Трасс с ее российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Касаясь более широкого круга вопросов, министры обсудили важность возобновления переговоров по иранской ядерной программе, а также осуществления международным сообществом срочных и скоординированных действий для предотвращения гуманитарной катастрофы в Афганистане. Министры приветствовали недавно состоявшуюся телефонную беседу премьер-министра [Великобритании Бориса Джонсона] с президентом [РФ Владимиром] Путиным, и министр иностранных дел выразила надежду на продолжение открытого и продуктивного диалога двух стран по этим ключевым вопросам [внешней политики] для защиты мира и стабильности", - говорится в заявлении.

Ранее на своей странице в Twitter Трасс сообщила, что в ходе встречи, проходившей на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, она затронула тему обстановки на российско-украинской границе, а также обсудила с Лавровым вопросы "двусторонних отношений".

"Министр иностранных дел выразила обеспокоенность по поводу роста напряженности в Европе, а также вновь заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, призвав российское правительство добиваться деэскалации обстановки, - сказано в заявлении британского МИД. - Министры также обсудили ситуацию в Белоруссии, и министр призвала министра иностранных дел Лаврова использовать позицию России и ее влияние, чтобы подтолкнуть режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко начать переговоры с лидерами оппозиции при посредничестве ОБСЕ".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Кроме того, Песков отмечал, что "совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории" России ассоциировать с агрессивными планами.