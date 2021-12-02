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Кризис на Украине

В Киеве заявили, что Украина проводит полеты Bayraktar над подконтрольной частью Донбасса

По словам командующего силовой операцией в Донбассе Александра Павлюка, беспилотники применяются на постоянной основе для "ведения разведки"

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Украинская армия на постоянной основе применяет беспилотники Bayraktar на подконтрольной Киеву части Донбасса, а при необходимости готова использовать и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом сообщил командующий силовой операцией в Донбассе Александр Павлюк.

"Bayraktar постоянно работают в Донбассе, но постоянно работают, как определено нашими соглашениями, не заходя на неподконтрольную территорию. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника", - сказал он в опубликованном в четверг интервью "Радио Свобода" (признано СМИ-иноагентом в РФ). "Великолепная машина, которая при соответствующих погодных условиях, позволяет полностью контролировать деятельность противника", - добавил Павлюк.

Комментируя информацию о применении украинскими военнослужащими комплекса Javelin в Донбассе, он сказал, что никогда не сообщает о действиях подразделений Вооруженных сил Украины. При этом Павлюк подтвердил, что Украина имеет на вооружении Javelin. "Подразделения постоянно изучают варианты действий. При необходимости мы готовы их применить", - добавил командующий.

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