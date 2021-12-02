Глава британского МИД на встрече с Лавровым заявила о поддержке суверенитета Украины

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс обсудила с российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы двусторонних отношений, ситуацию вокруг Ирана, обстановку в Афганистане, а также заявила о сохраняющейся поддержке Соединенным Королевством суверенитета Украины. Соответствующее сообщение она разместила в четверг на своей странице в Twitter.
Met Russian Foreign Minister Lavrov in Stockholm @OSCE. I re-stated the UK's support for Ukraine's sovereignty. We also discussed Iran and Afghanistan and bilateral issues. pic.twitter.com/OoVCF1mQEX— Liz Truss (@trussliz) December 2, 2021
"Встретилась с министром иностранных дел России Лавровым в Стокгольме в рамках [заседания Совета глав МИД] ОБСЕ. Я вновь заявила о поддержке Соединенным Королевством суверенитета Украины. Мы обсудили Иран и Афганистан, а также вопросы двусторонних отношений", - говорится в тексте.