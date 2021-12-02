Глава британского МИД на встрече с Лавровым заявила о поддержке суверенитета Украины

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс обсудила с российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы двусторонних отношений, ситуацию вокруг Ирана, обстановку в Афганистане, а также заявила о сохраняющейся поддержке Соединенным Королевством суверенитета Украины. Соответствующее сообщение она разместила в четверг на своей странице в Twitter.