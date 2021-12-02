Блинкен обсудил с Кулебой дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и обсудил с ним необходимость дипломатического решения проблемы Донбасса и укрепление двусторонних связей. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Кулеба обсудили необходимость дипломатического, мирного урегулирования конфликта в Донбассе и полного восстановления суверенитета Украины в рамках ее международно признанных границ", - отмечается в тексте. "Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили способы углубления двусторонних отношений", - сообщил Прайс.