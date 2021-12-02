Кабмин Украины утвердил обновленный меморандум с НАТО в сфере связи и информации

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины принял постановление о подписании обновленного меморандума с НАТО в сфере связи и информации. Соответствующее решение принято в четверг на заседании правительства.

"Мы утверждаем обновленный меморандум о договоренности с НАТО по связи и информации о сотрудничестве по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира", - сообщил на заседании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам премьера, "приоритетом Украины остается усиление сотрудничества с НАТО путем приближения к стандартам альянса". "Это происходит постоянно и систематически. Наша цель в ближайшее время - получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ), а со временем и получение полноценного членства в НАТО", - напомнил премьер.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО, с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса".