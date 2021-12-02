Япония усиливает карантинные требования для прибывающих из шести стран и регионов

Таким образом, трехдневный карантин в специальных учреждениях вводится для прибывающих из Ганы, Ирландии, Норвегии, ОАЭ, Саудовской Аравии, а также Калифорнии. Соответствующие меры вступают в силу с 4 декабря.

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Японии в связи с угрозой распространения омикрон-штамма коронавируса усилили карантинные требования для прибывающих из шести стран и регионов. Об этом в четверг сообщила газета Nikkei .

29 ноября власти Японии приняли решение ограничить число въезжающих в страну до 3,5 тыс. человек в день. Вслед за этим власти из-за угрозы омикрон-штамма полностью запретили въезд иностранных граждан, включая тех, кто имеет долгосрочные японские визы, из Анголы, Ботсваны, Замбии, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Эсватини и ЮАР. Помимо этого, был усилен пограничный контроль в отношении 48 стран и регионов, 27 из которых были добавлены в данный список из-за омикрон-штамма. По данным агентства Киодо, теперь Минтранс планирует рекомендовать авиакомпаниям осуществлять новые бронирования на рейсы в Японию для граждан страны, исходя из озвученной ранее въездной квоты в 3,5 тыс. человек в сутки.

Кроме того, Япония с 30 ноября отменила послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и полностью приостановила выдачу новых виз для граждан всех других стран. Такие меры будут действовать по крайней мере в течение месяца, пока специалисты не сделают выводы об опасности нового штамма. В случае необходимости власти продлят въездные ограничения.

В настоящее время в страну могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в ней и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. Также въезд может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев в "исключительных случаях", например, по семейным обстоятельствам.