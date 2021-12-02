Британия, США, ЕС и Канада призвали Минск прекратить организацию нелегальной миграции

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Великобритания, США, Евросоюз и Канада призвали Минск немедленно и окончательно прекратить организацию нелегальной миграции через границы с ЕС. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении Лондона, Вашингтона, Брюсселя и Оттавы.

"Мы вновь требуем, чтобы режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию нелегальной миграции через границы с ЕС. Те в Белоруссии или в третьих странах, кто помогает нелегальным пересечениям внешних границ ЕС, должны знать, что это будет им дорого стоить", - отмечается в коммюнике о введении очередного координированного пакета санкций против Минска.

В четверг МИД Соединенного Королевства информировал, что под новые санкции против Белоруссии попали пять журналистов государственных СМИ и компания "Беларуськалий". В черном списке также оказались начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрей Паршин, судья суда Фрунзенского района в Минске Наталья Бугук и бывший помощник прокурора в этом же суде Алина Касьянчик.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка 2 тыс. человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для временного пребывания, сейчас их порядка тысячи человек. При этом Лукашенко говорил, что на территории республики могут находиться от 2 до 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере.