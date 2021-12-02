Белый дом заявил, что США не отказываются от обсуждения острых вопросов с Россией

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Власти США не отказываются от обсуждения острых вопросов с российской стороной, американский президент Джо Байден продолжает верить в ценность диалога на уровне глав государств. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Вряд ли [можно сказать, что] мы отказываемся от дискуссий с Россией, учитывая то, что сегодня [в Стокгольме] состоялись переговоры нашего госсекретаря [Энтони Блинкена] и министра иностранных дел России [Сергея Лаврова]. У нас также продолжаются дискуссии на высоком уровне с российской стороной. Президент [США] продолжает верить в преимущества дипломатии на высоком уровне, на уровне лидеров", - сказала она, добавив при этом, что на данный момент ей нечего объявить касательно возможности проведения "звонка или [иного варианта] взаимодействия" между Байденом и российским президентом Владимиром Путиным.