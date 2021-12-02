Блинкен: США решат в ближайшие пару дней, серьезно ли Иран настроен на переговоры

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты решат в ближайшие пару дней, серьезным ли образом настроен Иран на переговоры по ядерной сделке. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Стокгольме госсекретарь США Энтони Блинкен. Он находится в столице Швеции для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Мы узнаем очень быстро - думаю, в следующие 1-2 дня, - серьезно ли настроен Иран. Нам нужно в полной мере проверить это предположение", - заявил глава американской дипломатии, комментируя консультации с целью возвращения к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

"Но, как я сказал, чтобы внести полную ясность, мы не примем статус-кво, заключающийся в том, что, с одной стороны, Иран развивает свою [ядерную] программу, а с другой, тянет время на переговорах", - предупредил Блинкен. С его точки зрения, пока шаги Тегерана не внушают большого оптимизма. "Должен вам сказать, что недавние шаги, недавняя риторика [Ирана] не дают нам больших оснований для оптимизма", - отметил глава внешнеполитического ведомства США.

При этом Блинкен выразил мнение, что позиции России и США по ядерной программе Ирана во многом совпадают. "Должен сказать, что у меня был хороший разговор об этом с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым. Считаю, что Россия разделяет наш базовый взгляд на это", - заявил госсекретарь. Его встреча с Лавровым на полях СМИД состоялась в столице Швеции ранее в четверг. По словам Блинкена, тему ядерных разработок Ирана он также рассмотрел в этот же день в "хорошем и детальном разговоре" с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене.