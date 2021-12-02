В МИД Чехии вызвали посла Белоруссии

ПРАГА, 2 декабря. /ТАСС/. Посол Белоруссии в Праге Валерий Курдюков вызван в МИД Чехии из-за ситуации, возникшей после высылки из республики председателя белорусской Федерации футбола Владимира Базанова. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

"В качестве реакции на вызов нашего дипломата в Минске [в МИД Белоруссии] из-за [ситуации] с господином Базановым я поручил моему заместителю, чтобы он вызвал белорусского посла [в Чехии]. Мы повторим ему, что друзьям и союзникам Лукашенко нечего делать в Чехии", - отметил Кулганек.

Базанов и его жена были в среду высланы из Чехии, где ранее были задержаны в связи с нарушением действующих в республике на фоне введенного режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса мер эпидемической безопасности.

Во вторник портал Denik N проинформировал, что у Базанова не было разрешения на въезд в Чехию. Он с женой были задержаны в Моравскосилезском крае на северо-востоке республики. Они приехали в республику на встречу местной сборной женской команды с футболистками из Белоруссии. Задержание было произведено сотрудниками отдела полиции по делам иностранцев в одном из полицейских участков Моравскосилезского края.