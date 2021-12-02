Лидеры Конгресса США достигли согласия продлить финансирование правительства по февраль

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Лидеры обеих палат Конгресса США в четверг достигли согласия по поводу временного продления финансирования федерального правительства до 18 февраля включительно, что позволит избежать так называемого шатдауна. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Действие предыдущей резолюции о продлении финансирования правительства истекает в пятницу, 3 декабря. В связи с этим обе палаты Конгресса должны успеть принять идентичные версии законопроекта о его дальнейшем продлении до полуночи пятницы. В противном случае стране грозит новый "шатдаун" - приостановка работы федеральных ведомств.

В свою очередь, как отмечает газета The Hill, несмотря на достижение согласия руководством Конгресса, полной гарантии того, что законопроект будет принят, до сих пор нет. Проблема заключается в том, что помешать этому могут республиканцы в Сенате Конгресса, часть из которых обещала препятствовать утверждению инициативы из-за недовольства политикой администрации президента США Джо Байдена, касающейся требований обязательной вакцинации от коронавируса.

Предыдущую резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря включительно Байден подписал 1 октября. До этого она была одобрена обеими палатами Конгресса США.

30 сентября в США закончился предыдущий 2021 финансовый год, однако законодатели пока не согласовали полноценный бюджет на следующий год. В связи с этим они вынуждены принимать временные резолюции о продлении финансирования правительства. В последний раз "шатдаун" в США произошел 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордно длительный срок - 35 дней.