Макей: Минск наказывают санкциями за то, что она показала темную сторону демократии ЕС

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Белоруссия подвергается наказанию в виде целых пакетов санкций за то, что показала "темную сторону европейской демократии". Об этом заявил в четверг глава МИД республики Владимир Макей, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Некоторые мои коллеги сегодня открыто говорят, что нужно просто сменить власть в Беларуси. Говорят, что Беларусь является плохим примером непокорности для других государств. Это страшная логика, - сказал министр. - Она ведет к тому, что Беларусь наказывают уже не отдельными санкциями, а целыми пакетами санкций. Наказывают лишь за то, что мы показали темную сторону европейской демократии".

По словам Макея, будущее развитие континента все более определяет логика санкционного противостояния. "При этом она хитро упакована в чудовищные лживые фразы о том, что санкции несут добро простым людям. Недавно [верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель прямо заявил, что считает ЕС и США властелинами мира. По его словам, нужно и далее диктовать всем стандарты с одной главной целью - не потерять власть в этом столетии", - продолжил глава дипведомства, добавив, что в основе политики Запада лежит "жажда власти".

Он отметил, что сегодня "исчадием ада", "олицетворением абсолютного зла" выставляют Белоруссию, которую, как и многие другие страны, "можно за многое критиковать". "Никто не идеален. Но задавались ли мы вопросом, кому выгодно санкционное давление на Беларусь? Кто будет бенефициаром разрушения государственности страны? - подчеркнул Макей. - Прошу запомнить простую истину: те, кто фактически требует удушения своего народа через разрушительные санкции, никогда не будут этим народом приняты и не будут востребованы в этой стране".

Евросоюз опубликовал в четверг список физических лиц и компаний, которые попали в пятый санкционный пакет в отношении Белоруссии. Власти США, Великобритании и Канады также расширили свои рестрикции против республики.