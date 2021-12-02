Правительство Эфиопии предупредило о готовящейся провокации телеканала CNN

ПРЕТОРИЯ, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Эфиопии располагает достоверными сведениями о готовности американского телеканала CNN провести акцию дезинформации против Аддис-Абебы. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг эфиопским правительством.

"Федеральное правительство получило достоверную информацию о том, что CNN намеревается вновь дезинформировать мировую общественность с помощью так называемого репортажа, якобы рассказывающего о геноциде в области Тыграй, - отмечается в документе. - Если бы когда-либо слово геноцид можно было использовать в качестве оружия и для введения людей в заблуждение, так это - история с так называемым геноцидом в Тыграе, представляющая собой грубо состряпанную махинацию".

Как указало правительство Эфиопии, повстанческий Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) начал сообщать о так называемом геноциде с самого начала конфликта 4 ноября 2020 года. Тогда "НФОТ, напав на северное командование Эфиопии, предпринял, по его выражению, "молниеносное нападение", чтобы обезглавить эфиопскую армию", отметило правительство страны. "Одновременно он обвиняет своих противников в геноциде. Эти обвинения были разоблачены в ходе расследования, совместно проведенного управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и Комиссии Эфиопии по правам человека. Хотя война не обходится без жертв среди гражданского населения, Эфиопия предприняла шаги для их минимизации, даже за счет утраты территорий в пользу НФОТ", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что "с июня 2021 года федеральное правительство не присутствовало в Тыграе, там не велось активных боевых действий". "Напротив, НФОТ направил в области Афар и Амхара множество бойцов, которые совершили тяжкие преступления против мирных жителей", - подчеркнуло правительство Эфиопии.

"С самого начала военного конфликта на севере Эфиопии и агрессии НФОТ неоднократно выдвигались ложные утверждения о блокаде региона Тыграй федеральным правительством Эфиопии, - отмечается в документе. - Но гуманитарный коридор по сухопутным маршрутам открыт для поставок жизненно важной помощи народу Тыграя. Конвои из портов Джибути продолжают следовать через область Афар в Тыграй. Более того, действует гуманитарный воздушный мост в Мэкэле".

Боевики НФОТ начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, продвигаясь к Аддис-Абебе. Федеральное правительство ввело 2 ноября на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режим чрезвычайного положения. Несколько повстанческих группировок, включая НФОТ, подписали 5 ноября соглашение в целях совместной борьбы с федеральным правительством Эфиопии. Сейчас бои ведутся на четырех фронтах к северо-востоку и северу от Аддис-Абебы.