Блинкен заявил, что обсудил с Кулебой в Стокгольме пути реализации минских соглашений

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил в четверг на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пути реализации минских соглашений.

"Я сказал министру <...>, что США по-прежнему непоколебимы в вопросе поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Мы обсудили приверженность Украины выполнению минских соглашений, которые, по нашему мнению, представляют собой лучший путь для дипломатического урегулирования этого кризиса. <...> Я также ясно дал понять, что США готовы работать с обеими сторонами над поддержкой дипломатического урегулирования посредством реализации минских соглашений любым возможным для нас способом. Этот дипломатический путь вперед может предотвратить кризис, который не отвечает ничьим интересам", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Стокгольме. Он прибыл в столицу Швеции для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На полях заседания состоялась встреча Блинкена и Кулебы.

"Мы также подтверждаем, что, несмотря на массивную кампанию по дезинформации со стороны России, Украина никоим образом не представляет угрозу для России и не стремится к конфронтации, которая оправдала бы военное вмешательство России. Единственная угроза - это возобновление российской агрессии против Украины", - утверждал госсекретарь США.

При этом он вновь заявил, что США и их союзники "крайне обеспокоены свидетельствами того, что Россия разработала планы существенных агрессивных действий в отношении Украины, включая усилия по дестабилизации Украины изнутри, а также широкомасштабные военные операции". "Мы видели этот сценарий в 2014 году. <...> Несмотря на неопределенность относительно намерений [Москвы] и времени, мы должны и будем готовиться ко всем возможным обстоятельствам", - сказал Блинкен. Он призвал Россию "снизить нынешнюю напряженность, <...> вернув свои силы на нормальные позиции мирного времени и воздерживаясь от дальнейшего запугивания и попыток дестабилизировать Украину".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Кроме того, Песков отмечал, что "совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории" России ассоциировать с агрессивными планами.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года и названный комплексом мер по выполнению минских соглашений, не реализован. Киев отказывается от соблюдения политической части договоренностей.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям, которые считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.