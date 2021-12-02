Глава МИД Испании заявил, что на своей первой встрече с Лавровым обсудил газ и Украину

МАДРИД, 2 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес провел двустороннюю встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме.

Как заявил в четверг испанский министр, он смог провести "двусторонние [встречи], самая главная из них - с министром иностранных дел России Лавровым". "Это впервые, когда я с ним встречаюсь, - отметил дипломат. - Мы смогли обменяться [мнениями] о наших двусторонних отношениях, а также о важности наших энергетических отношений". "8-10% газа, который потребляет Испания, идет из России", - напомнил он. Видеозапись выступления министра распространил МИД королевства.

"Также я четко объяснил позицию Испании о территориальной целостности и суверенитете Украины, недопустимости использования нелегальной миграции как политического оружия на границах с Белоруссией", - уточнил Альбарес. Он добавил, что в ходе встречи с Лавровым также были затронуты ситуации в Мали и Ливии.