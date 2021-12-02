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Папа Римский заявил, что националистические настроения в Европе препятствуют прогрессу

Европейскому континенту необходимо единство и примирение, указал Франциск

НИКОСИЯ, 2 декабря. /ТАСС/. Прогресс в Европе невозможен без отказа от националистических настроений, которые наблюдаются в регионе. Об этом заявил в четверг Папа Римский Франциск в ходе выступления перед высшим руководством Кипра, представителями гражданского общества и дипломатического корпуса страны.

"Европейскому континенту необходимо единство и примирение. И стены страха, запреты, продиктованные националистическими интересами, не способствуют прогрессу. И одного экономического подъема недостаточно для безопасности и стабильности", - сказал понтифик, который находится на Кипре с апостольским визитом.

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Франциск (Папа Римский)
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