Литва призвала ОБСЕ к участию в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве

ВИЛЬНЮС, 2 декабря. /ТАСС/. Вильнюс призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) к активному участию в деэскалации конфликтов на постсоветском пространстве. С таким обращением к организации выступил в Стокгольме на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства балтийской республики.

"Призываем членов ОБСЕ сплотиться в вопросе решения продолжающихся конфликтов на Украине, в Сакартвело (Вильнюс на официальном уровне с 2018 года использует такое название Грузии - прим. ТАСС), Молдавии, выполнять взятые на себя обязательства по верховенству закона, в сфере демократии и прав человека", - приводятся в сообщении его слова.

Ландсбергис критически оценил нынешнюю деятельность организации. "Разве для такой безопасности и для такого сотрудничества была создана ОБСЕ? - сказал он. - Необходимо вернуть доверие государств-членов и придерживаться обязательств по защите норм международного права".

На полях того же заседания глава МИД России Сергей Лавров заявил журналистам, что положение дел в ОБСЕ тяжелое, однако формируется понимание необходимости совместными усилиями повысить востребованность организации.