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Министр финансов Австрии заявил об отставке на фоне ухода Курца из политики

ВЕНА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр финансов Австрии Гернот Блюмель, который является ближайшим соратником экс-канцлера республики Себастьяна Курца, объявил об уходе в отставку. Он заявил в четверг, что намерен посвятить себя семье в связи с рождением второго ребенка, а также из-за звучавших угроз в адрес его семьи.

"Окончательная отставка Себастьяна Курца со всех политических постов стала последним ударом для моего окончательного решения. Я решил покинуть политику прежде всего ради моей семьи", - заявил Блюмель в обращении у себя в "Фейсбуке".

Ранее о готовности покинуть пост канцлера Австрии сообщил Александер Шалленберг. Его заявление распространило Австрийское агентство печати.

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