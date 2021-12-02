Словакия заявила, что готова продолжать взаимовыгодные и конструктивные контакты с Россией

ПРАГА, 2 декабря. /ТАСС/. Словацкая Республика готова продолжать взаимовыгодные и конструктивные контакты с Россией, заявил официальный представитель МИД республики Юрай Томага.

"Словакия исходит из того, что обсуждалось в Нью-Йорке на последних переговорах министров иностранных дел [РФ и Словакии] Сергея Лаврова и Ивана Корчока (состоявшихся во время проходившей там в сентябре текущего года недели высокого уровня ГА ООН - прим. ТАСС). Словакия готова к диалогу с Россией. Прекрасной возможностью для этого будут следующие переговоры глав дипломатических ведомств, на которые Лавров пригласил Корчока [в Москву]", - привела в четверг высказывания Томаги радиостанция Slovakia International.

Представитель МИД Словакии отметил заинтересованность своей страны в развитии двусторонних "взаимовыгодных и конструктивных контактов". По его словам, их составной частью является открытый диалог относительно различных точек зрения на некоторые международные вопросы.

В среду в Кремле состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств, среди которых был и словацкий посол Любомир Регак. Во время церемонии президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в "развитии отношений со Словакией на принципах добрососедства и уважения друг друга, с учетом духовной и культурной близости народов двух стран, общих страниц истории борьбы с нацизмом".

Путин отметил, что в настоящее время политические контакты ограничены, но "если словацкая сторона готова, то можно было бы вернуться к тому взаимовыгодному и конструктивному сотрудничеству, которое многие годы поддерживалось" между Россией и Словакией и шло на пользу народам двух стран.