Председатель ОБСЕ заявила, что надеется на продолжение реформ в Грузии

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде надеется на продолжение реформ в Грузии. Об этом она написала в Twitter после встречи с грузинским коллегой Давидом Залкалиани в четверг на полях встречи Совета министров иностранных дел 57 государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

"Важные переговоры с министром иностранных дел Грузии Залкалиани, в том числе о разрешении конфликтов и потенциале регионального сотрудничества на Южном Кавказе. Выразила большие надежды на дальнейшие результаты реформ", - отметила она.

Линде также провела встречу с молдавским коллегой Нику Попеску. "Рада встрече с министром иностранных дел Молдовы Николаем Попеску второй раз за месяц. Продолжение дискуссий о процессе приднестровского урегулирования и роли ОБСЕ. Также подчеркнула позитивную повестку ЕС Молдавии", - написала министр в Twitter.