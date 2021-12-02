В ЛНР заявили, что Киев продлил закон о статусе Донбасса ради сохранения санкций против РФ

ЛУГАНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Украина продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, чтобы формально продемонстрировать соблюдение минских соглашений и продлить действие западных санкций в отношении России. Об этом в четверг заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

"За семь лет своего существования закон об особом статусе Донбасса как основа урегулирования по минским соглашениям не работал ни одного дня. А после одностороннего его пересмотра Радой в марте 2015-го [закон] стал заблокированным символом имитации Киевом следования Минским соглашениям", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. "Шансов на то, что он заработает в ближайшие 12 месяцев, нет никаких. Без его существенного пересмотра и согласования с республиками Донбасса, у него нет вариантов на жизнь даже формально. Но за него проголосовали по команде из ОП (офиса президента Украины) исключительно в надежде, что это поможет сохранить санкции против России, хоть они и не работают", - заявил представитель ЛНР в политической подгруппе.

"Сам закон и его пролонгация в таком виде нужны исключительно Киеву и только для демонстрации "западным партнерам", что украинская сторона еще что-то помнит о минских соглашениях и на автомате продлевает существование этого закона еще на год, хотя в этот раз их об этом никто и не просил", - добавил Мирошник.

Представители России заявляют, что в отношении Украины должны быть введены санкции за невыполнение минских соглашений, и отмечают, что страны Запада должны отменить санкции в отношении РФ, введенные под предлогом обвинений в невыполнении минских договоренностей.

Парламент Украины продлил действие Закона об особом статусе Донбасса еще на один год. Он был принят в 2014 году и с тех пор продлевается Верховной радой на год. Однако на практике этот закон, который предоставляет Донбассу право свободно пользоваться русским языком и создавать отряды народной милиции, не работал ни одного дня. В нарушение минских соглашений его вступление в силу было оговорено рядом условий со стороны Киева, в том числе предварительным проведением на неподконтрольных Украине территориях выборов и выводом "незаконных вооруженных формирований".

Особый статус Донбассу должен быть предоставлен на постоянной основе. Для этого была разработана "формула Штайнмайера", которая оговаривает введение особого статуса сначала на временной основе в день проведения местных выборов, а после подтверждения ОБСЕ их легитимности - на постоянной. По итогам последнего саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года Киев обязался законодательно закрепить "формулу Штайнмайера", включив положение об особом статусе Донбасса в Конституцию Украины, но обещание не выполнил.