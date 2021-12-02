Румынский суд решил возобновить уголовное преследование экс-президента Илиеску

БУХАРЕСТ, 2 декабря. /ТАСС/. Высокий кассационный суд Румынии удовлетворил в четверг запрос генеральной прокуратуры о возобновлении уголовного преследования бывшего президента страны Иона Илиеску в связи со смертью четырех человек во время разгона антиправительственной манифестации в Бухаресте 13-15 июня 1990 года. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Прокуратура впервые обвинила Илиеску в участии в убийстве с отягчающими обстоятельствами в связи с этими событиями в 2007 году, и в этом же году уголовное преследование было прекращено. В 2017 году, однако, Илиеску, а также экс-премьеру Петре Роману, вице-премьеру Джелу Войкану Войкулеску, директору Румынской службы информации (РСИ, госбезопасности) Вирджилу Мэгуряну и лидеру шахтеров Мирону Косме было предъявлено обвинение в преступлении против человечества в связи с этими же событиями. В 2020 году Высокий кассационный суд Румынии принял решение возвратить дело в прокуратуру для составления нового обвинительного заключения, отменив распоряжения о предъявлении обвинений, а также аннулировав все доказательства обвинения.

В обвинительном заключении указывалось, что в июне 1990 года государственные власти приняли решение разогнать антиправительственных манифестантов на Университетской площади в Бухаресте, которые "мирным образом выражали политические мнения, противоречившие мнениям большинства, представлявшего в тот период политическую власть". В этом нападении, отмечалось в документе, незаконно участвовали силы МВД, министерства обороны, РСИ, а также более 10 тыс. шахтеров и других рабочих из различных зон страны.

Согласно прокурорам, в результате этого нападения от огнестрельного оружия погибли четыре человека, были нанесены физические и психические травмы 1 388 лицам, были незаконно лишены свободы 1 250 человек.

Бывший президент Илиеску, которому сейчас 91 год, обвиняется в том, что отдал приказ очистить силой Университетскую площадь от манифестантов, используя при этом шахтеров и других рабочих.