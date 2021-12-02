Госсекретарь США и премьер Израиля обсудили ход переговоров с Ираном по ядерной сделке

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили в четверг проблемы региональной безопасности и ход консультаций в Вене по ядерной сделке с Ираном. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Как следует из документа, Блинкен и Беннет "подтвердили прочное партнерство между США и Израилем и обсудили вопросы, касающиеся безопасности в регионе, включая Иран, продолжающиеся переговоры в Вене относительно иранской ядерной программы, а также глобальные вызовы, связанные с коронавирусом".

По словам Прайса, госсекретарь "подчеркнул, что Израилю и палестинской администрации следует воздерживаться от односторонних шагов, которые ведут к росту напряженности и подрывают усилия с целью достижения двухгосударственного решения, в том числе от наращивания поселенческой активности".

В четверг американская администрация фактически отвергла призыв израильского руководства свернуть переговоры с Ираном по ядерной сделке. Как заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США выступают за дальнейшие дипломатические усилия, направленные на "возвращение к обоюдному полному соблюдению" Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Она комментировала высказывания Беннета, который призвал к немедленному прекращению консультаций с Ираном, так как Тегеран, по его мнению, применяет "ядерный шантаж" в качестве переговорной тактики.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене.

Седьмой раунд этих переговоров стартовал 29 ноября. Предыдущие такие встречи в австрийской столице состоялись в июне текущего года. Затем переговорный процесс был приостановлен, в том числе в связи с президентскими выборами в Иране.