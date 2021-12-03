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Министр информации Ливана заявил, что 3 декабря объявит о своей отставке

Джордж Кордахи объявит об отставке на фоне кризиса в отношениях со странами Персидского залива

ТАСС, 3 декабря. Министр информации Ливана Джордж Кордахи в пятницу объявит о своей отставке на фоне кризиса в отношениях со странами Персидского залива. Об этом, как сообщило агентство Reuters, глава ведомства заявил в интервью ливанскому телеканалу MTV Lebanon.

Как отмечает агентство, Кордахи планирует объявить о своем уходе в 13:00 по местному времени (14:00 мск). В интервью министр выразил надежду на то, что его отставка поспособствует смягчению кризиса в отношениях Ливана со странами Персидского залива, сообщает Reuters.

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Ливан
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