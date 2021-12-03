Глава офиса Зеленского второй раз за неделю поговорил с советником президента США

КИЕВ. 3 декабря. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак второй раз за неделю поговорил по телефону с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"Был еще один важный телефонный разговор с Джейком Салливаном. По-настоящему дружеская и продуктивная беседа по широкому кругу тем текущей внутренней и внешней политики", - написал Ермак в пятницу в Twitter.

Ермак отметил, что очень ценит такое постоянное и эффективное общение и в целом качественно новый уровень сотрудничества между Украиной и США.

Ранее, 26 ноября, также состоялся телефонный разговор между Ермаком и Салливаном, во время которого, по информации украинской стороны, обсуждалась военная активность РФ у границ Украины. Стороны "договорились о координации дипломатических усилий по деэскалации ситуации".